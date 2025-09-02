أمطار رعدية غزيرة وحرارة قياسية بداية من اليوم

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم.

وأشارت المصلحة ذاتها في تنبيه لها من المستوى الأول، إلى أن تساقط الأمطار يستمر الى غاية الساعة 21:00.

أما الولايات المعنية فهي كل من سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، قسنطينة، سوق أهراس، أم البواقي، خنشلة وتبسة، ميلة، باتنة.

كما حذّرت المصلحة في تنبيه لها من المستوى الأول، من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بكل من ولايتي إن صالح، وأدرار. وهذا من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساءً.