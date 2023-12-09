أمطار رعدية غزيرة ورياح تتعدى 90 كلم/سا على هذه الولايات

يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تسجيل استمرار تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد وهبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن اليوم.

وأوضح ذات المصدر، أنه من المتوقع تسجيل استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بتساقط لحبات البرد. مشيرا أن كمية الأمطار تتراوح بين 30الى 50ملم محليا، وتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم السبت.

الولايات المعنية هي: قالمة، الطارف، سوق اهراس وعنابة.

وأشار تنبيه لذات المصالح، تسجيل استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية منتصف نهار اليوم السبت، على كل من ولاية المعنية، بجاية، جيجل، سكيكدة، قسنطينة، ميلة و سطيف.

كما أصدرت مصالح الأرصاد الجوية نشرية خاصة، تحذر فيها من استمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير زوابع رملية. حيث قد تتعدى سرعة الرياح 90كلم/سا إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم السبت.

وحسب ذات المصدر الولايات المعنية هي: خنشلة، تبسة، باتنة، بسكرة، أولاد جلال، المغير وتقرت.

وأفادت نشرية خاصة ثانية، باستمرار هبوب رياح قوية قد تتعدى 90كلم/سا إلى غاية منتصف نهار اليوم السبت. على كل من ولاية سكيكدة، عنابة والطارف.

وستشهد ولايات بجاية، جيجل، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي استمرار هبوب رياح قوية إلى غاية منتصف نهار اليوم السبت.

بينما ستسجل ببعض الولايات الجنوبية هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم السبت.

على كل من ولاية أولاد جلال، ورقلة و المنيعة، حسب تنبيه آخر لذات المصالح.

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