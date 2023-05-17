أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من هبوب رياح قوية على العديد من ولايات الوطن. على غرار البيض، بشار، وادي سوف. بداية من منتصف النهار إلى غاية الثالثة من فجر الخميس.

كما أشارت المصلحة ذاتها، في نشرية خاصة إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى 40 ملم محليا. وهذا بداية من التاسعة صباحا إلى غاية الثالثة من فجر الخميس. على كل من ولايات جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تيموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر. إضافة إلى غليزان، عين الدفلى، البليدة، المدية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، المسيلة، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت. وتيسمسيلت، الجلفة، الأغواط، النعامة، البيض، بشار، بني عباس.

وفي تنبيه آخر، حذرت المصلحة، من هبوب رياح قوية تتراوح من 40 إلى 60 كلم/سا وأمواج عالية على طول الشريط الساحلي.

وافادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، عن قدوم اضطراب جوي آخر بداية من يوم غد الأربعاء على العديد من ولايات الوطن.

كما أوضحت خريطة توزيع الأمطار، أن خلال صبيحة الأربعاء إلى الجمعة، سيكون اضطراب في المناطق الغربية. على غرار سيدي بلعباس، تيارت، مشرية، سعيدة. والداخلية الوسطى في كل من الجلفة، أفلو، بوسعادة.

في حين، ستكون الأمطار أكثر غزارة على المناطق الشمالية، بداية من الساعة العاشرة ليلا. على كل من العاصمة، البليدة، تيبازة، الشلف، غليزان، المسيلة، باتنة، سطيف، بجاية، تيزي وزو. إضافة إلى قسنطينة، سكيكدة، خنشلة، تبسة، أم البواقي، سوق اهراس. حيث ستراوح كميات الأمطار من 20 إلى 40 ملم، ثم تصبح أكثر غزارة ونشاط يوم الخميس، أين ستتعدى 50 ملم محليا.

توقعات طويلة المدى

وبخصوص التوقعات الطويلة المدى، حسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، بداية من يوم الأربعاء الى الجمعة 26 من شهر ماي. ستشهد بعض المناطق منخفض للضغط الجوي إلى غاية 22 ماي. لتعود الأجواء الربيعية والصافية، مع ارتفاع في درجات الحرارة.

في حين، ستكون الأجواء ممطرة ومنخفض قوي للضغط الجوي من 17 إلى 22 ماي. حيث سيسيطر على أجزاء واسعة على مختلف ولايات الوطن خاصة المناطق الشمالية.

وتبقى الأجواء باردة من الأربعاء إلى الجمعة حيث ستتراوح في المناطق الداخلية من 6 إلى 10 درجات. والسواحل 10 إلى 13 درجة، وفي المناطق الجنوبية من 15 الى 20 درجة.