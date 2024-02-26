أمطار غزيرة.. أمواج عالية ورياح قوية بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، على العديد من ولايات الوطن. كما افادت المصلحة ذاتها، أن بعض الولايات ستشهد هبوب رياح قوية وأمواج عالية.

واشار تنبيه من المستوى الأول، أن الولايات المعنية بالرياح والأمطار الرعدية الغزيرة، هي كل من العاصمة، تيبازة، تيزي وزو. الشلف، مستغانم، عين تموشنت، تلمسان، بومرداس، وهران. وهذا بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثالثة من فجر الثلاثاء.

كما ذكرت المصلحة ذاتها، في تنبيه من المستوى الثاني، من هبوب رياح قوية وأمواج عاتية على طول الشريط الساحلي. وهذا بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثالثة من فجر الثلاثاء.