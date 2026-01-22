أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية معتبرة بداية من التاسعة صباحا إلى غاية منتصف الليل.

كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي كل من الجلفة، الأغواط، المسيلة. برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، سوق أهراس، الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، قالمة.

وحذر ديوان الأرصاد الجوية في نشرية خاصة أخرى، من هبوب رياح قوية بداية من 9.00 صباحا تستمر إلى غاية مساء اليوم الخميس. وهذا في كل من الولايات جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، تيبازة، الجزائر، الشلف، مستغانم. عين تموشنت، تلمسان، سيدي بلعباس، تلمسان، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، أولاد جلال.

