أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية تضرب 15 ولاية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بداية من الساعة 15:00 اليوم ويستمر التساقط إلى غاية الساعة 21:00.

كما أشارت النشرية ذاتها، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار الرعدية هي كل من قالمة، سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة. تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، بشار، بني عباس، تيميمون، أدرار و برج باجي مختار.

ونبّهت المصلحة ذاتها، من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من الساعة 09:00 اليوم وإلى غاية الساعة 18:00 اليوم. في كل من النعامة، البيض، بشار، بني عباس و تيميمون.