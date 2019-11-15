أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية على هذه الولايات

حذّر، الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من تساقط أمطار غزيرة مرفوقة برعود على السواحل الغربية للوطن.

وحسبما أفادت به نشرية للأرصاد الجوية، فإنّ الولايات المعنية هي كل من ، تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم.

وتتوقع ذات المصالح أنّ بداية تساقط الأمطار الرعدية سيكون ابتداءً من الساعة التاسعة صباحا وتستمر إلى غاية منتضف الليل.

كما أوضحت نفس النشرية، بأنّ الأمطار المتوقع سقوطها ستتعدى 20ملم محليا.

وفي ذات السياق، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية مرفوقة بزوابع رملية على الولايات الجنوبية.

الولات المعنية بهذه الرياح وفقا لنفس المصالح، أدرار، تمنراست، الوادي، ورقلة، غردايةوتنمراست،

وتوقعت ذات المصالح، بأنّ الرياح المتوقعة هبوبها ستكون ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وتستمر إلى غاية السادسة لمساء الجمعة.

كما ستكون سرعة الرياح تتعدى 50 كلم في الساعة