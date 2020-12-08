أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية على هذه الولايات اليوم

أفاد تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، صبيحة اليوم الثلاثاء، بتساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 30 ملم محليا.

وهذا بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة الغد الأربعاء.

الولايات المعنية هي: وهران، الشلف، مستغانم، تيبازة، عين تيموشنت، الأغواط، بجاية، البليدة، البويرة، تيارت، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، الجلفة، سعيدة، سيدي بلعباس، المدية، معسكر، بومرداس، تيسمسيلت، عين الدفلى وغليزان.

وأضافت المصالح،أن بعض الولايات ستشهد هبوب رياح بسرعة تتعدى 70كلم في الساعة إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء.

الولايات المعنية هي: الشلف، تلمسان، مستغانم، وهران، تيبازة، عين تيموشنت، الأغواط، بجاية، تيارت، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، الجلفة، جيجل، سعيدة، سيدي بلعباس، المسيلة، معسكر، البيض، بومرداس، غليزان والنعامة.