أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية على هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية جد غزيرة وهبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم السبت.

وحسب تنبيه للمصالح نفسها، ستشهد ولايات بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، البويرة وبرج بوعريريج، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 15:00 ويستمر إلى غاية منتصف ليلة اليوم.

وأشار تنبيه آخر للمصالح نفسها، إلى تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة 21:00 من مساء اليوم. ويستمر إلى غاية الساعة 03:00 من فجر يوم غد الأحد، وهذا على ولايات غليزان، معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان والنعامة.

كما أفادت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تصل إلى 40 ملم بداية من الساعة 09:00. من نهار اليوم ويستمر إلى غاية الساعة 06:00 من صباح يوم غد الأحد، أما الولايات المعنية فهي بني عباس و تندوف.

أما الولايات الجنوبية، ستعرف هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال بداية من منتصف نهار اليوم. ويستمر إلى غاية منتصف الليل، وهذا على ولايات بشار. بني عباس، البيض، غرداية، المنيعة، ورقلة، تيميمون، إن صالح، أدرار و برج باجي مختار.

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