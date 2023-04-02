أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية على 18 ولاية اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية على الولايات الوسطى والشرقية اليوم الأحد.

وحسب تنبيه باللون الأصفر لمصالح الأرصاد الجوية، فإن الأمطار ستخص ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، بومرداس، بجاية، تيزي وزو، وجيجل. بالإضافة كذلك إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بهبوب رياح قوية على ولايات سكيكدة، عنابة، الطارف، وقالمة.

كما أشارت إلى أن تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية التاسعة ليلا على الولايات الشرقية. وهبوب الرياح سيستمر إلى غاية الثالثة من صبيحة الغد الإثنين حيث تتراوح سرعة الرياح مابين 60 إلى 80 كلم/سا.

وأعلن نفس التنبيه عن هبوب رياح قوية على ولايات الوادي، تقرت، المسيلة، تبسة، المغير، خنشلة، بسكرة، الوادي. أولاد جلال مع تطاير للرمال في بعض الولايات ورداءة في الرؤية.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية قد أكدت، أن الوضعية الجوية ستتغير بداية من اليوم الأحد، على المناطق الشمالية للوطن. بسبب قدوم إضطراب جوي محمّل بكتلة هوائية باردة وأمطار رعدية غزيرة. مع تراجع ملحوظ في درجات الحرارة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الإضطراب الجوي سيخص الولايات الشمالية للوطن بداية الأحد محمّل بأمطار رعدية غزيرة تكون أكثر اعتبارا على المناطق الوسطى والشرقية. على غرار تبسة، خنشلة، باتنة، الطارف، سوق اهراس، قسنطينة، عنابة. بالإضافة كذلك إلى سكيكدة، بجاية، تيزي وزو، أم البواقي، برج بوعريريج، الجزائر العاصمة، البليدة. بالإضافة إلى الولايات الغربية على غرار سعيدة تيارت، ومعسكر. مع بعض الأمطار أيضا مرتقبة على شمال الصحراء والواحات.

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