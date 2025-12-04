أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية غدا الجمعة

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية و رياح قوية على العديد من ولايات وطن.

كما أشارت المصلحة ذاتها، في تنبيه لها من المستوى الأول إلى أن الأمطار الرعدية تخص كل من ولايات الطارف، عنابة. سكيكدة، جيجل، و بجاية، تيزي وزو، قالمة، قسنطينة، و ميلة، و سطيف.

أما الرياح القوية، فستمس كل من تبسة، خنشلة، و المسيلة، الجلفة، الأغواط.

