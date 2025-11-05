إعــــلانات
الوطني

أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية غدا الخميس

بقلم أسماء.ع
حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة بداية من يوم غد الخميس.

وأشارت المصلحة ذاتها في تنبيه لها من المستوى الأول، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار الرعدية الغزيرة، هي كل من الطارف، عنابة، سكيكدة. جيجل، بجاية، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، سيدي بلعباس، عين تموشنت، تلمسان.

كما نبّه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية بداية من يوم غد على الجزائر العاصمة.

رابط دائم : https://nhar.tv/jKmWf
