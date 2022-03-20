أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية في هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية غزيرة.

وجاء في التنبيه أن كميات الأمطار تصل إلى 30 ملم محليا بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

أما الولايات المعنية: برج بوعريريج، سطيف، باتنة والمسيلة.

وفي تنبيه ثان حذّرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 60 كلم في الساعة.

وأضاف نفس المصدر أن صلاحية التنبيه ستكون بداية من منتصف الليل إلى غاية فجر يوم غد الإثنين.

أما الولايات المعنية: تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران وعين تيموشنت.

وفي تنبيه آخر للأرصاد الجوية حذّر من هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 50 كلم في الساعة.

أما صلاحية التنبيه ستكون بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الإثنين وتكون الرياح مرفوقة بتطاير كثيف للرمال ورداءة في الرؤية.

أما الولايات المعنية: أولاد جلال، المغير، تقرت وورقلة.

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حذرت مصالح الأرصاد الجوية،السبت، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تصل إلى 50 ملم محليا. كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الأمطار ستكون مرفوقة بحبات البرد وتستمر إلى غاية التاسعة ليلا.

أما الولايات المعنية، فهي كل من جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سطيف، قسنطينة، ميلة، قالمة، سوق أهراس. إضافة إلى باتنة، أم البواقي، خنشلة و تبسة.

كما نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة مصحوبة ببرد. في حين، ستصل كمية الأمطار المتوقعة إلى 40 ملم محليا إلى غاية السادسة من مساء اليوم.

وبخصوص الولايات المعنية، ذكرت المصلحة ذاتها، سيدي بلعباس، تيسمسيلت، غيليزان، المسيلة، تيارت، الشلف. إضافة إلى مستغانم، عين تموشنت، الجلفة، بسكرة، سعيدة، معسكر، وهران، البليدة الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، تيبازة. والبويرة، بجاية، برج بوعريريج، عين الدفلى.