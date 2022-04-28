أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة لها من تساقط أمطار رعدية غزيرة مصحوبة ببرد.

وأضاف نفس المصدر أن كمية الأمطار المرتقبة تصل إلى 50 ملم محليا، على أن تستمر إلى غاية السادسة من مساء اليوم على الأقل.

أما الولايات المعنية: عين الدفلى، الجزائر العاصمة، تيبازة، الجلفة، المدية والبليدة.

وفي تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، حذّرت من تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد، أما كمية الأمطار المرتقبة تصل إلى 40 ملم محليا.

تساقط الأمطار سيكون بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية صبيحة يوم غد الجمعة.

أما الولايات المعنية : تيسمسيلت، غليزان، معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس، تيارت، الشلف، مستغانم، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، البيض، النعامة، بومرداس، بجاية وسطيف.

وفي تنبيه ثان حذّرت ذات المصالح من استمرار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال.

أما سرعة الرياح تصل إلى 50كلم /سا إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.

الولايات المعنية : ورقلة، الوادي، المغير، أولاد جلال وتقرت.

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حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات برد، حيث ستصل كميتها إلى 50 ملم محليا.

وحسب ذات النشرية، فإن الشتاء ستكون من 18:00 سا يوم الأربعاء إلى غاية 06:00 سا الجمعة.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من الأغواط، البيض، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، معسكر، مستغانم وغليزان.

كما حذرت نشرية خاصة ثانية من تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات برد، تصل إلى 50 ملم محليا.

وحسب ذات النشرية، فإن تساقطها سيكون من الخميس من 03:00 سا إلى غاية 18:00 سا.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من الجلفة، تيبازة والجزائر العاصمة، البليدة، المدية وعين الدفلى.