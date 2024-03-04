أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية في 9 ولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، وهبوب رياح قوية على العديد من ولايات الوطن.

كما أشارت المصلحة ذاتها، في تنبيه لها من المستوى الأول إلى أن الولايات المعنية بالأمطار الرعدية هي كل من سكيكدة، عنابة الطارف. وهذا بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الثالثة بعد الزوال.

فيما يخص الرياح، فذكر التنبيه، أن الولايات المعنية هي كل من العاصمة، تيبازة، بجاية، تيزي وزو. عنابة، سكيكدة، جيجل، الطارف، بومرداس. وهذا بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية التاسعة ليلا.