أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية وزوابع رملية غدا الثلاثاء

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية وزوابع رملية على العديد من ولايات الوطن. وهذا يوم غد الثلاثاء.

وأشارت المصلحة ذاتها إلى أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار الرعدية الغزيرة هي كل من الطارف، عنابة. سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، والبويرة.

أما الرياح فتخص ولايات تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، بسكرة، المسيلة، أولاد جلال، الجلفة، الأغواط، أدرار. برج باجي مختار، تمنراست، عين قزام، وجانت.

كما ستشهد كل من و لايات أدرار، برج باجي مختار، تمنراست، عين قزام، وجانت، هبوب زوابع رملية، غدا الثلاثاء.