أمطار رعدية غزيرة ورياح مرفوقة بزوابع رملية بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على العديد من ولايات الوطن.

واشارت المصلحة ذاتها إلى أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي كل من الوادي، تقرت، ورقلة، إليزي، عين صالح، المنيعة، تيميمون. غرداية، الأغواط، تيارت، البيض، النعامة، سعيدة، سيدي بلعباس، الجلفة، بني عباس، بشار، تندوف، أدرار، برج باجي مختار.

اما الرياح فهي تخص الطارف، عنابة، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، تمنراست، برج باجي مختار.

كما حذرت من هبوب زوابع رملية، في كل من ولايتي تمنراست، برج باجي مختار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور