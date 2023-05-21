أمطار رعدية غزيرة ورياح مرفوقة بزوابع رملية بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، بداية من الصبيحة إلى غاية منتصف الليل.

كما أشارت المصلحة ذاتها في نشرية خاصة، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من الطارف، عنابة، سكيكدة. إضافة إلى جيجل، بجاية، المدية، تيسمسيلت، تيارت، سعيدة.

في حين، نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية وزوابع رملية في كل من البيض، النعامة، بشار، تيميمون. بني عباس، تندوف، أدرار.