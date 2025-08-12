أمطار رعدية غزيرة وزوابع رملية اليوم وغدا

حذرت مصالح الارصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة في العديد من ولايات الوطن.

وهذا بداية من الساعة 15:00 اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وحسب تنبيه من المستوى الاول فإن الولايات المعنية بالامطار هي كل من تبسة، خنشلة، باتنة، بسكرة، برج باجي مختار، تمنراست.

كما نبهت المصلحة ذاتها من هبوب زوابع رملية في ولاية أدرار.

اما عن يوم غد الأربعاء، فحذر الديوان للارصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة. وهذا في كل من ولايات تبسة، خنشلة، باتنة، تمنراست، عين قزام، برج باجي مختار.