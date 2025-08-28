أمطار رعدية غزيرة وزوابع رملية تجتاح 31 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، بداية من اليوم الخميس في العديد من ولايات الوطن.

كما أشار تنبيه من المستوى الأول إلى أن الولايات المعنية بالأمطار الغزيرة هي كل من الطارف، عنابة، قالمة، سكيكدة، جيجل. بجاية، سوق أهراس، تبسة، خنشلة، أم البواقي، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج. باتنة، بسكرة، أولاد جلال، المغير، تقرت، المسيلة، الجلفة. الأغواط، غرداية، البيض، النعامة، بشار، تمنراست، برج باجي مختار، عين قزام.

كما حذرت المصلحة ذاتها، من هبوب زوابع رملية في كل من بسكرة، المغير، تقرت، ورقلة، المنيعة، تمنراست.

وقامت مصالح الحماية المدنية ببلدية تين زاوتين ولاية إن قزام بإجلاء 19 عائلة من منازلها بعد ارتفاع منسوب مياه واد أنزازن بحي أسقمارن.

وحسب بيان للمصالح ذاتها تدخلت في حدود الساعة 23:00. إثر التقلبات الجوية من أجل إنقاذ وإجلاء طفل يبلغ من العمر 6 سنوات من مجرى واد أنزازن. وهو في صحة جيدة.

ومن جهة ثانية، كانت مصالح الارصاد الجوية، قد حذرت من أمواج عالية غربية وشمالية غربية يومي الخميس والجمعة. وتمتد صلاحية هذه النشرة من اليوم الخميس على الساعة 3:00، إلى غاية الجمعة الساعة 3:00 على الأقل.

و أشار البيان إلى أن المناطق المعنية بالأمواج العالية هي كل من مرسى بن مهيدي، بني صاف. وهران، وكاب كاربون (أرزيو).

و من المتوقع أن يتراوح ارتفاع الموجة بين 1.5 و 2 متر، لترتفع من 2 إلى 3 أمتار. بداية من ظهيرة يوم الخميس.

كما ستشهد كل من سواحل كاب كربون (أرزيو)، أرزيو، مستغانم، المرسى، تنس، بني حواء، و الداموس، هي الأخرى أمواج عالية بداية من يوم اليوم الخميس على الساعة 6:00، إلى غاية يوم الجمعة على الساعة 6:00 على الأقل.

علما أن ارتفاع الموجة سيكون بين 1.5 و 2 متر، لترتفع من 2 إلى 2.5 متر بداية من ظهيرة يوم الخميس.

و أضاف الديوان أن فيما يخص مناطق الداموس، شرشال، بوسماعيل. الجزائر، فإن ارتفاع الموجة يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر.

و ذلك بداية من اليوم الخميس على الساعة 12:00. إلى غاية الجمعة على الساعة 6:00 على الأقل.

ومن جهتها، دعت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إلى احترام إرشادات السباحة الآمنة. وتجنب السباحة بوجود الراية الحمراء أو خارج أوقات الحراسة. أو المغامرة بالسباحة في الأماكن الممنوعة.