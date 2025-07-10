أمطار رعدية غزيرة وموجة حر شديدة اليوم وغدا

حذرت مصالح الارصاد الجوية، اليوم الخميس، من استمرار تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة طيلة النهار. في كل من سطيف، أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة، بسكرة. أولاد جلال، المغير، برج بوعريريج، الواد، المسيلة، غرداية، الجلفة، سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة. تقرت.

كما حذرت من هبوب زوابع رملية، في كل من اليزي وعين صالح.

في حين، ستشهد ولاية تمنراست غدا الجمعة، موجة حر بدرجات حرارة قياسية.

وستشهد بعض الولايات الأخرى تساقط أمطار رعدية غزيرة في برج باجي مختار، تلمسان، بشار، عين قزام، تيارت، المسيلة، أولاد جلال. برج بوعريريج، سطيف، أم البواقي، تبسة، سيدي بلعباس، النعامة، سعيدة، البيض، غرداية. الجلفة، تقرت، الأغواط، خنشلة، باتنة، بسكرة، المغير. وزوابع رملية في أدرار، عين صالح.

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