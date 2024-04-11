أمطار رعدية غزيزة تتعدى 80 ملم إلى غاية السبت المقبل

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، بتجيل أمطار رعدية غزيرة تتمر في التاقط إلى غاية يوم البت المقبل على عدة ولايات م الوطن.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، سيجل تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى محليا 80 ملم محليا. بداية من الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الجمعة لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم السبت المقبل على الأقل.

والولايات المعنية بهذه النشرية هي: الوادي، تقرت، ورقلة والمغير.

كما ستشهد كل من ولايات أولاد جلال، الجلفة، الأغواط، غرداية والمنيعة، تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى محليا 50 ملم. بداية من الساعة السادسة من مساء يوم غد الجمعة لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم السبت المقبل على الأقل.

وأوضحت نشرية خاصة أخرى، تسجيل تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتراوح بين 20 و40ملم بداية من الساعة التاسعة. من صبيحة يوم غد الجمعة لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. على كل من ولاية أم البواقي، تبسة، خنشلة، باتنة وبسكرة.

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