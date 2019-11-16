أمطار رعدية غزيـرة وثلوج كـثيفة على هذه الولايات!

حذرت نشرية لمصالح الأرصاد الجوية، من استمرار سقوط أمطار رعدية غزيرة، وثلوج كثيفة، بعدة ولايات من الوطن، اليوم السبت.

وستعرف كل من ولايات: تلمسان، وسيدي بلعباس، ومعسكر وعين تيموشنت ووهران، وكذا مستغانم وغليزان والشلف، تساقط أمطار غزيرة، بكميات تتعدى 20 ملم محليا.

هذه الأمطار ستتواصل إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، على الولايات المذكورة.

وحذرت نشرية أخرى، من إستمرار سقوط أمطار رعدية غزيرة، على كل من تيبازة وعين الدفلى والعاصمة وتيسمسيلت، وكذا البليدة والمدية، إلى غاية منتصف الليل.

بينما سيستمر تساقط الأمطار الرعدية على كل من ولايات، قسنطينة وميلة وأم البواقي، إلى غاية فجر يوم غد الأحد.

وستعرف المرتفعات التي يصل علوها إلى 900 متر، على كل من ميلة وقسنطينة وأم البواقي، تساقط ثلوج كثيفة.

وذلك بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم السبت، وإلى غاية فجر يوم غد الأحد.

وسيتعدى سمك هذه الثلوج، الـ15سم.