أمطار رعدية في المناطق الشمالية ورياح قوية في الجنوب

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من استمرار تساقط أمطار رعدية على المناطق الشمالية.

وأضاف نفس المصدر أن كمية الأمطار تصل إلى 40 ملم محليا بداية من منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا.

أما الولايات المعنية : سوق أهراس، تيبازة، تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، الشلف، باتنة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، البيض، خنشلة، عين الدفلى، المدية والبويرة

وفي تنبيه ثان حذّرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية بالمناطق الجنوبية تصل سرعتها إلى 50 كلم في الساعة.

وجاء في ذات التنبيه أن الرياح ستكون مرفوقة بتطاير زوابع رملية بداية من التاسعة صباحا إلى غاية السادسة مساء.

أما الولايات المعنية: تمنراست، جانت، إن قزام، برج باجي مختار، أدرار، تيميمون وإن صالح.

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وأفاد تنبيه للأرصاد الجوية، بإستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة، إلى غاية الساعة التاسعة مساء من مساء الأحد.

وحسب ذات التنبيه، فإن كمية الأمطار المتوقعة، ستصل إلى 40 ملم محليا.

فيما تتمثل الولايات المعنية بالتنبيه في كل من الجزائر العاصمة، وسوق أهراس، تيسمسيلت، والأغواط.

بالإضافة إلى ولايات برج بوعريريج، والمسيلة، وتيارت، ميلة، وأم البواقي.

وكذا ولايات تيزي وزو، وسطيف، والجلفة، قسنطينة، والبيض.

بالإضافة إلى ولايات المدية، وسعيدة، والنعامة، وبومرداس، البويرة.

كما أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، السبت، بتساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات، بداية من فجر الأحد.

وحسب ذات النشرية، تتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من البيض، الأغواط ، والجلفة. وكذا ولايات المسيلة والمدية.

كما ستكون الأمطار متوقعة بداية من فجر يوم الأحد، وإلى غاية الساعة 15سا بعد الزوال.

فيما تتعدى كمية الأمطار المتوقعة، الـ40 ملم محليا، حسب ذات النشرية.