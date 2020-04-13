أمطار رعدية في المناطق الغربية ورياح في الجنوب

أخبار الجزائر
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أمطار رعدية في المناطق الغربية ورياح في الجنوب
بقلم أمينة لعلالي

وجهت مصالح الأرصاد الجوية تنبيه يفيد بإستمرار سقوط أمطار رعدية إلى غاية الساعة 09:00 من صبيحة اليوم.

وأضاف نفس المصدر أن الولايات المعنية هي: تلمسان، وهران وعين تيموشنت.

أما الأمطار تتعدى كمياتها 25ملم محليا.

وفي تنبيه ثاني أفادت مصالح الأرصاد الجوية هبوب رياح قوية على الولايات الجنوبية.

وجاء في التنبيه أن الولايات المعنية هي: البيض، بشار، تندوف، تمنراست، أدرار، غرداية، وورقلة

أما الرياح تتعدى سرعتها 50كلم/سا، وتكون مرفوقة بتطاير للرمال، وهذا بداية من الساعة 09:00 إلى غاية 18:00 من مساء اليوم.


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