أمطار رعدية في الولايات الداخلية وموجة حر في الجنوب
بقلم زهيدة ث
نبهت مصالح للأرصاد الجوية اليوم الاحد من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تتعدى 25 ملم. بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل.
ويتعلق الأمر بكل من ولاية سيدي بلعباس ،تيسمسيلت، تيارت، برج باجي مختار، الجلفة، المدية ،النعامة، سعيدة و البويرة
كما حذرت مصالح الارصاد الجوية من تسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 48 درجة مئوية تحت الظل بداية من منتصف نهار اليوم الأحد لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا
وحسب ذات المصدر،فان الولايات المعنية هي كل من أدرار و برج باجي مختار.
زهيدة ث
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