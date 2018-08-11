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أمطار رعدية في تمنراست طيلة نهار اليوم

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أمطار رعدية في تمنراست طيلة نهار اليوم صورة مركبة
بقلم وفاء.ب

حذّرت مصلحة الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من أمطار رعدية مرتقبة على ولاية تمنراست طيلة نهار اليوم.


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