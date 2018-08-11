أمطار رعدية في تمنراست طيلة نهار اليوم

لقي شخص حتفه فيما جرح اثنين في حادث مرور خطير نجم عن اصطدام حافلة لنقل المسافرين وسيارتين في مدخل مدينة الحروش ولاية سكيكدة.
الحادث الذي نجم…
لقيت فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات، ليلة أمس الجمعة، مصرعها عقب تعرضها لصعقة كهربائبة ببلدية جنين بورزق بولايةالنعامة.
و حسب مصادر النهار، فإنّه تم نقل…
لقيت الطفلة علواني آسيا، حتفها أمس الجمعة بعدما صعقتها شرارة كهربائية في أحد الأعمدة الكهربائية المجاورة لمنزلها بولاية النعامة.
الطفاة آسيا، تبلغ من العمر 10 سنوات،…
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