أمطار رعدية في خمس ولايات.. ورياح تتعدى 50 كلم

حذّر، الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط أمطار رعدية غزيرة بخمس ولايات مختلفة من الوطن.

وحسب نشرية لذات المصالح، فإنّ الأمر يتعلق الأمر بكل من ولايات تيزي وزو، وبومرداس، و بجاية، ضف إلى ذلك الطارف وعنابة.

وأضاف تنبيه من الديوان، أن الأمطار مرتقبة من الثالثة زوالا، وتستمر إلى غاية لساعة التاسعة ليلا.

وستتعدى كمية الأمطار، حسب ذات التنبيه، 20 ملم محليا.

وفي ذات السياق، أفاد بيان لمصالح الأرصاد الجوية من استمرار هبوب رياح قوية، تتعدها سرعتها 50 كلم في الساعة.

وسيستمر هبوب الرياح الذي يمس من كل من ولايات عين تموشنت، ووهران، مستغانم، والطارف، وعنابة وسكيكدة، وجيجل إلى غاية الساعة السادسة مساء.