أمطار رعدية في هذه المناطق

‏حذرت، مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من تساقط أمطار رعدية، على العديد من ولايات الوطن. كما أوضح تنبيه من المستوى الأول، أن الأمطار مرتقبة إلى غاية التاسعة ليلا.

في حين، ذكر التنبيه ذاته، أن الولايات المعنية هي كل من تيبازة، غليزان، الشلف، مستغانم، عين الدفلى، معسكر، وهران.

وتوقع مصالح الأرصاد الجوية إستمرار تساقط الأمطار على الولايات الشمالية للوطن اليوم السبت. مع انخفاض في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الفارطة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الأجواء ستبقى من مغشاة إلى غائمة على كافة الولايات الشمالية للوطن اليوم السبت، مع تساقط أمطار متفرقة على ولايات الشلف، غليزان، وهران، سيدي بلعباس، تيارت، الجزائر العاصمة. بالإضافة كذلك إلى ولايات البليدة، تيزي وزو، المسيلة، عين وسارة، بوسعادة، اولاد جلال، جيجل، سكيكدة، عنابة، و سوق اهراس.

كما تشير النماذج الرقمية للرصد الجوي لمصالح الأرصاد الجوية، أن كمية الأمطار المتساقطة ستصل إلى 15 ملم محليا. غير أن الأجواء ستعود إلى الصفاء بداية من يوم الأحد على كافة المناطق الشمالية.

وعن درجات الحرارة المرتقبة من السبت إلى غاية يوم الإثنين، فستكون منخفضة والأجواء باردة حيث ستتراوح مابين 8 الى 10 في الصبيحة والليل. كما أن درجات الحرارة القصوى ستكون منخفضة لتتراوح مابين 15 إلى 20 درجة على الولايات الشمالية ومن 25 إلى 30 درجة بالجنوب.

بالمقابل سيكون البحر غدا السبت من مضطرب إلى هائج على طول الشريط الساحلي، بسبب رياح قوية تتعدى 50 كلم/سا. غير أنه سيكون من هادئ إلى قليل الإضطراب يومي الأحد والإثنين.