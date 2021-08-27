أمطار رعدية في 12 ولاية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية تتراوح بين 15 و25 ملم محليا. وحسب ذات المصدر الأمطار مرتقبة بداية من منتصف النهار إلى غاية 21:00 ليلا.

أما الولايات المعنية هي: سيدي بلعباس، الأغواط، تيارت، تبسة، الجلفة، تلمسان، خنشلة، البيض، سعيدة، النعامة، أدرار وبرج باجي مختار.

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