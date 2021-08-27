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أمطار رعدية في 12 ولاية

بقلم أمينة لعلالي
أمطار رعدية في 12 ولاية
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حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية تتراوح بين 15 و25 ملم محليا. وحسب ذات المصدر الأمطار مرتقبة بداية من منتصف النهار إلى غاية 21:00 ليلا.

أما الولايات المعنية هي: سيدي بلعباس، الأغواط، تيارت، تبسة، الجلفة، تلمسان، خنشلة، البيض، سعيدة، النعامة، أدرار وبرج باجي مختار.

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