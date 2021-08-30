أمطار رعدية في 13 ولاية
بقلم أمينة لعلالي
حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية. تتراوح بين 15 و25 ملم محليا. وهذا بداية من الساعة 15:00 زوالا إلى غاية 21:00 ليلا.
أما الولايات المعنية هي: سوق أهراس، المسيلة، الأغواط، تيارت، باتنة، الجلفة، البيض، سعيدة، خنشلة، النعامة، إن قزام، برج باجي مختار وتمنراست.
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