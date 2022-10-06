أمطار رعدية في 23 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية، في العديد من ولايات الوطن. كما أشار تنبيه من المستوى الأول، إلى أن الأمطار مرتقبة بداية من السادسة صباحا إلى الثالثة من فجر الجمعة.

أما الولايات المعنية بالأمطار، هي كل من سوق أهراس، تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج، غليزان، غرداية، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة. إضافة إلى قالمة، باتنة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، البيض، الخنشلة، المدية، سعيدة، النعامة، معسكر، أولاد جلال.