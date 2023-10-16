أمطار رعدية في 4 ولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة في الولايات الجنوبية. وهذا بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

كما أشارت المصلحة ذاتها، في تنبيه لها من المستوى الأول، إلى أن الأمطار مرتقبة، في كل من ولايات تمنراست. إن صالح، جانت، اليزي.

رياح وأمواج عالية

كما نبهت المصلحة ذاتها، من رياح قوية مرفوقة بأمواج عالية على العديد من سواحل الوطن.

واشارت المصلحة ذاتها، إلى السواحل المعنية بالرياح هي كل من تنس، بوهارون، العاصمة، دلس، أزفون، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة. من منتصف النهار إلى غاية الثالثة من فجر الاثنين.