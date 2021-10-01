إعــــلانات
أخبار الجزائر

أمطار رعدية في 5 ولايات

بقلم أمطار رعدية
أمطار رعدية في 5 ولايات
صورة مركبة
  • 1165
  • 0

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية. من تساقط أمطار رعدية على الولايات الشرقية
، أما كمية الأمطار المتوقعة إلى 15 ملم محليا بداية من منتصف النهار إلى غاية السادسة من مساء.

وأضاف نفس المصدر أن الولايات المعنية هي: سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، قالمة وخنشلة.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

طالع أيضا: 

تأجيل الدخول المهني إلى غاية 13 أكتوبر

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=993161
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر