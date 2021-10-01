أمطار رعدية في 5 ولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية. من تساقط أمطار رعدية على الولايات الشرقية

، أما كمية الأمطار المتوقعة إلى 15 ملم محليا بداية من منتصف النهار إلى غاية السادسة من مساء.

وأضاف نفس المصدر أن الولايات المعنية هي: سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، قالمة وخنشلة.

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