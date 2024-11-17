أمطار رعدية متفرقة على هذه المناطق غدا الإثنين

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على المناطق الجنوبية الغربية.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، طقسا مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة، بين 21 و25 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 20 و25 درجة بالمناطق الداخلية. كما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف تساقط أمطار رعدية متفرقة على الجنوب الغربي. وستتراوح درجات الحرارة بين 24 و33 درجة، فيما ستصل سرعة الرياح 40 كلم/سا.