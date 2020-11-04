أمطار رعدية متفرقة على هذه الولايات اليوم!

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار متفرقة اليوم الأربعاء على الهضاب العليا وشمال الصحراء.

وحسب ذات المصالح، فإن الأجواء على المناطق الشرقية ستكون مغشاة جزئيا مع تشكل بعض الخلايا الرعدية بداية من الظهيرة

على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

بينما على المناطق الوسطى، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على المناطق الساحلية والقرب ساحلية.

في حين تكون الأجواء على المناطق الداخلية والهضاب العليا، من مغشاة إلى غائمة مع تساقط بعض الأمطار الرعدية على الهضاب العليا

لتلتحق محليا بالمناطق الداخلية خلال الظهيرة، وأواخر النهار تلتحق بالمناطق الوسطى الغربية.

أما الأجواء على المناطق الجنوبية مغشاة بسحب عابرة على شمال الصحراء ومنطقة الواحات، مع تساقط بعض الأمطار الرعدية نحو شمال الصحراء.

أما درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 إلى 27 درجة على المناطق الساحلية.

وتتراوح مابين 17 إلى 27 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 19 إلى 32 درجة على المناطق الجنوبية.