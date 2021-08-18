قناة النهار أمطار رعدية مرتقبة.. طقس نهار اليوم الأربعاء 18 أوت 2021 بقلم قناة النهار نشر في 18 أوت 2021 - 08:28 طقس شارك غرِّد 388 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=973651 اقرأ أيضا نعيمة الدزيرية: تلقيت الجرعتين من لقاح "الكو_فيد"..شوية سخانة فقط و ممبعد الحمد لله قناة النهار 04 أوت كان عندي بيبي وتوفالي...من هاذاك النهار وأنا نعيش الإكتئاب قناة النهار 18 أوت فندق مزافران يستقبل المصابين بكورونا لتخفيف الضغط على المستشفيات قناة النهار 30 جويلية تحريات: الدرك الوطني يطيح بعصـ.ابة تمتهن تزوير العملة الوطنية بمستغانم قناة النهار 17 أوت