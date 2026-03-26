أمطار رعدية مرفوقة ببرد تتجاوز 50 ملم محليا في هذه الولايات !

توقع ديوان الأرصاد الجوية، تواصل تساقط أمطار رعدية على عدد من ولايات جنوب الوطن إلى غاية يوم السبت. تكون مرفوقة محليا بحبات البرد، حسب ما أفاد به اليوم الخميس الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة.

وتخص النشرية التي صنفت باللون “البرتقالي” ولاية تندوف وغرب ولاية برج باجي مختار. على أن تكون صلاحية النشرية سارية المفعول إلى غاية الساعة 3:00 من يوم غد الجمعة. فيما يرتقب تسجيل ما بين 20 و30 ملم من الأمطار خلال ذات الفترة.

وبالنسبة لولاية أدرار، يرتقب أن تمتد صلاحية النشرية إلى غاية الساعة 18:00 من يوم غد الجمعة. مع توقع ما بين 20 و30 ملم من الأمطار التي يمكن أن تصل أو تتعدى محليا 40 ملم بغرب الولاية.

كما تخص ذات النشرية ولايات بني عباس، بشار، تميمون، البيض والنعامة، لتمتد صلاحيتها إلى يوم غد الجمعة على الساعة 23:00، مع توقع كميات من الأمطار تتراوح بين 20 و40 ملم، قد تصل أو تتعدى محليا 50 ملم.

فيما يتوقع أن يسجل ابتداء من الساعة 18:00 من اليوم الخميس بولاية المنيعة، وإلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة 23:00، تساقط ما بين 20 و30 ملم من الأمطار، التي قد تصل أو تتعدى محليا 40 ملم.

وبكل من ولايات غرداية، ورقلة و إليزي، فيرتقب خلال صلاحية النشرية التي تمتد من يوم الجمعة على الساعة 15:00 إلى غاية يوم السبت على الساعة 06:00، كميات أمطار تتراوح ما بين 20 و30 ملم، مع احتمال تسجيل هبات رياح قوية تحت وقع الرعود.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور