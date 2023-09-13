أمطار رعدية مرفوقة ببرد تتعدى 40 ملم على 27 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بحبات برد على الولايات الشمالية والجنوبية للوطن.

وحسب نشرية خاصة حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد على ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سعيدة وسيدي بلعباس. بالإضافة كذلك إلى معسكر، غليزان، تيارت، تيسمسيلت، النعامة، البيض، بشار وبني عباس.

حيث أن كميات الأمطار المتوقعة تتراوح بين 20 و40 ملم محليا. وصلاحية النشرية الخاصة بداية من الساعة 15:00 إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة غد الخميس.

كما حذرت نشرية خاصة أخرى من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد على ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وبرج بوعريريج. سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، أم البواقي وسوق أهراس.

كما أن كميات الأمطار المتوقعة تتراوح بين 20 و40 ملم محليا بداية من الساعة 14:00 إلى غاية الساعة 23:00