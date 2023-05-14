أمطار رعدية مرفوقة ببرد تتعدى 50 ملم على 18 ولاية

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد على الولايات الشرقية والجنوبية للوطن اليوم إلى غاية غدا الإثنين.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من إستمرار تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات للبرد بكميات تتراوح بين 20 و 40 ملم. و يمكن أن تتعدى محليا 50 ملم إلى غاية منتصف نهار يوم غد الإثنين.

وسيخص تساقط الأمطار ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف. بالإضافة كذلك إلى قالمة، سوق أهراس، قسنطينة، ميلة، سطيف، باتنة، أم البواقي، خنشلة وتبسة.

كما حذّرت ذات المصالح من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا تكون مرفوقة بحبات للبرد. و بكميات تتراوح بين 20 و 40 ملم بداية من الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد. لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الإثنين. على ولايات بسكرة، المغير، تقرت و الوادي.