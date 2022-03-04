أمطار رعدية مرفوقة ببرد تصل إلى 50 ملم على 21 ولاية اليوم
حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة أحيانا ببرد على المناطق الشمالية.
كما أضافت النشرية، أن كمية الأمطار المتوقعة تصل إلى 50 ملم محليا. وتستمر في التساقط إلى غاية فجر يوم السبت.
وحسب النشرية، فإن تساقط الأمطار سيكون على ولايات تلمسان ،عين تموشنت وهران ،مستغانم، سيدي بلعباس، معسكر ،سعيدة ،غليزان ،تيارت و الشلف.
كما ستخض النشرية ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، تيسمسيلت، بجاية، تيزي وزو، الشلف، عين الدفلى المدية، بومرداس، البويرة والبليدة.
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إضطراب جوي جديد.. أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات
تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية محمّل بهواء بارد يؤدي إلى تساقط أمطار رعدية معتبرة مع تساقط للثلوج على المرتفعات الداخلية للوطن.
وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبيّن قدوم إضطراب جوي ليلة الخميس إلى الجمعة الرابع من شهر مارس. بداية بالمناطق الغربية للوطن. ثم يتوغل ويلتحق بالمناطق الوسطى والمناطق الشرقية في المساء.
وأضافت ذات النماذج والتوقعات طويلة المدى التي يصدرها الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأمطار ستخص الولايات الغربية أولا على غرار مستغانم، سيدي بلعباس، وهران، تلمسان، سعيدة، تيارت، والشلف. لتنتقل تدريجيا إلى ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية. بالإضافة كذلك إلى المناطق الشرقية على غرار سكيكدة، عنابة، قسنطينة، الطارف، جيجل، وتبسة.
كما سيكون هذا الإضطراب محمّل بتساقط الثلوج على المرتفعات التي يتراوح علوها مابين 600 إلى 900 متر. بالمرتفعات الداخلية، على غرار البيض باتنة، المدية، البويرة، الجلفة والنعامة. وستخص الأمطار أيضا شمال الصحراء والواحات.