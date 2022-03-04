أمطار رعدية مرفوقة ببرد تصل إلى 50 ملم على 21 ولاية اليوم

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة أحيانا ببرد على المناطق الشمالية.

كما أضافت النشرية، أن كمية الأمطار المتوقعة تصل إلى 50 ملم محليا. وتستمر في التساقط إلى غاية فجر يوم السبت.

وحسب النشرية، فإن تساقط الأمطار سيكون على ولايات تلمسان ،عين تموشنت وهران ،مستغانم، سيدي بلعباس، معسكر ،سعيدة ،غليزان ،تيارت و الشلف.

كما ستخض النشرية ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، تيسمسيلت، بجاية، تيزي وزو، الشلف، عين الدفلى المدية، بومرداس، البويرة والبليدة.

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