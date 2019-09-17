أمطار رعدية مرفوقة ببرد تضرب 16 ولاية اليوم!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بتساقط حبات البرد اليوم الثلاثاء.

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فإن الأمطار ستخص ولايات تيبازة، العاصمة، سطيف، ميلة، قسنطينة، وباتنة.

وأضافت النشرية، أن كمية الأمطار المتوقعة قد تتعدى 20 ملم محليا، وستتساقط بداية من الثامنة ليلا الى غاية فجر يوم غد الأربعاء.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الأمطار ستخص كذلك ولايات تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البليدة،البويرة، بومرداس،تيزي وزو، الأغواط، الجلفة.

كما أن كميات الأمطار قد تتعدى 30 ملم محليا، وتمتد من الساعة الثالثة بعد الزوال الى غاية 23سا ليلا.