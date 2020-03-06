حذر الديوان الوطني للارصاد الجوية في نشرية خاصة تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد على الولايات الوسطى والشرقية.

وأوضحت النشرية ان الولايات المعنية هي العاصمة البليدة البويرة بومرداس وهذا بداية من التاسعة من مساء الجمعة إلى غاية صبيحة يوم السبت.

ومن المرقب أن تتعدى كمية الامطار 25 ملم محليا.

كما جاء في نفس النشرية تحذير من تساقط امطار رعدية مرفوقة ببرد وهدا بكل من تيزي وزو بجاية جيجل.

واضاف البيان كل من ولاية سكيكدة عنابة الطارف سوق أهراس قالمة قسنطينة ميلة شمال سطيف

وهذا بداية من مساء يوم الجمعة إلى غاية السادسة من مساء يوم السبت

أشارت النشرية أنه من المرتقب أن تكون كمية الأمطار تتراوح مابين 20 إلى 40 ملم