أمطار رعدية مرفوقة ببرد على هذه الولايات اليوم

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، باستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا مرفوقة بحبات للبرد إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم السبت.

وحسب ذات المصدر، فإن كميات الأمطار المتساقطة تتراوح بين 20 و 30 ملم و يمكن أن تتعدى محليا 40 ملم.

أما الولايات المعنية فهي: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، النعامة، سيدي بلعباس، سعيدة، البيض. تيارت، معسكر، غليزان، تيسمسيلت، عين الدفلى، المسيلة، باتنة، خنشلة، أولاد جلال و المغير.

كما أفاد تنبيه بتسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة بداية من منتصف نهار اليوم السبت إلى غاية الساعة 21:00 ليلا.

والولايات المعنية بتساقط الأمطار فهي: الجزائر العاصمة ، بومرداس ، تيزي وزو ، بجاية ، جيجل ، سكيكدة وعنابة.

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رياح هوجاء تتعدى 90 كلم/سا تضرب 51 ولاية

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من تسجيل استمرار هبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن.

وحسب نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، ستعرف بعض الولايات من الوطن اليوم، استمرار هبوب رياح قوية. بسرعة تتعدى محليا 90 كلم في الساعة إلى غاية الساعة الثالثة من صبيحة يوم غد الأحد.

والولايات المعنية هي: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، سعيدة. تيارت، تيسمسيلت، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، عين الدفلى، المدية، البليدة والبويرة.

كما ستسجل كل من ولايات تندوف، بني عباس، بشار، البيض، النعامة، الأغواط، الجلفة، غرداية، تيميمون، المنيعة، المسيلة، ورقلة، تقرت، الوادي، أولاد جلال، المغير و بسكرة استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى محليا 80 كلم في إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من مساء اليوم السبت.

فيما ستسجل استمرار هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى محليا 80 كلم في إلى غاية منتصف نهار اليوم السبت، على كل من ولايات برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، باتنة، أم البواقي، قالمة، سوق أهراس، خنشلة و تبسة.

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