أمطار رعدية مرفوقة ببرد على 15 ولاية غدا السبت

تحذر نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تسامط أمطار رعدية مرفوقة ببرد على الولايات الشمالية .

وحسب النشرية الخاصة، فإن الولايات المعنية: تلمسان، عين تموشنت، مستغانم، وهران والشلف.

ومن المنتظر أن تستمر صلاحية النشرية بدءا من فجر يوم السبت إلى غاية الزوال من ذات اليوم، بينما ستتعدى كمية الأمطار 30 ملم محليا.

بالإضافة إلى المناطق الوسطى والشرقية ويتعلق الأمر بكل من بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة وسوق أهراس

النشرية صالحة من السادسة صباحا لفجر يوم السبت إلى غاية السادسة صباحا من فجر يوم الأحد.