أمطار رعدية مرفوقة ببرد على 29 ولاية بداية من منتصف النهار

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة. مرفوقة بحبات البرد على الولايات الداخلية وشمال الصحراء إلى غاية التاسعة ليلا.

وحسب تنبيه للأرصاد الجوية، يحذر من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تصل إلى 30 ملم. تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وستخص الأمطار ولايات سيدي بلعباس، سوق أهراس، تسمسيلت، الأغواط، غليزان، غرداية، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة. بالإضافة كذلك إلى تندوف، عنابة، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، البيض، خنشلة، المدية، بسكرة، الطارف، أدرار، سعيدة، النعامة، المعسكر، و أولاد جلال.