حذرت مصالح الارصاد الجوية في نشرية من تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد على 36 ولاية تستمر إلى غاية منتصف الليل. وحسب ذات النشرية فإن كمية الامطار المحتمل سقوطها قد تتعدى 15 ملم محليا.

وأضاف بيان ذات المصالح ان النشرية مست كل من ولاية الشلف، الأغواط، جيجل، البليدة، بجاية، باتنة، أم البواقي، البويرة. تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، بومرداس، الجلفة، سطيف، سعيدة، سيدي بلعباس، قسنطينة، المدية، مستغانم، المسيلة، معسكر.

كم مست كل من ولاية وهران، البيض، برج بوعريريج، تيسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، عين تموشنت، غليزان وقالمة.