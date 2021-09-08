أمطار رعدية مرفوقة ببرد في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، تتعدى 25 ملم. وستكون مرفوقة بحبات البرد.

وأضاف الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأمطار الرعدية مرتقبة بداية من منتصف النهار إلى غاية منتصف الليل.

وعن الولايات المعنية ذكر التنبيه، كل من سوق أهراس، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، تيارت، ميلة.

بالاضافة الى، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، البيض، وجيجل، خنشلة، بسكرة، النعامة، البويرة، أولاد جلال و بشار.