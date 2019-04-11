أمطار رعدية مرفوقة ببَرَد على 8 ولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد أغلب المناطق الشمالية والوسطى وحتى الشرقية أمطار رعدية مصحوبة ببرد.

وأضاف بيان ذات المصالح، أن الولايات المعنية هي: بومرداس، تيزي وزو، بجاية، العاصمة، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف.

هذا وستستمر الأمطار إلى غاية مساء اليوم الخميس، مع درجات حرارة ستتراوح ما بين 16إلى 20 درجة على المناطق الساحلية.

أما المناطق الداخلية والهضاب العليا والأوراس فستتراوح درجات الحرارة مابين 12 إلى 16 درجة.

كما تتوقع ذات المصالح، استمرار تساقط الأمطار على المناطق الشمالية إلى غاية يوم غد الجمعة.