أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. وتتراوح كميتها بين 15 إلى 20 ملم، وستكون مرفوقة بحبات البرد.

وحسب المصالح ذاتها، فإن الأمطار مرتقبة بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. وعن الولايات المعنية، ذكر التنبيه، كل من سوق أهراس، إن قزام، الأغواط، غرداية، بني عباس. بالإضافة إلى برج باجي مختار، تمنراست، أم البواقي، تبسة، البيض وبشار.

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